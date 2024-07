La dura charla de De Paul con Messi tras la derrota ante Arabia Saudita en el Mundial: "No quería ver a los hijos"

El futbolista aseguró que, luego de caer en el debut de la fase de grupos, tuvo una conversación con el capitán de la Selección argentina donde se motivaron mutuamente para salir adelante. "Yo no quería ver a nadie", reveló.

"Leo no quería que los nenes lo vieran así de triste", contó de Paul.

El futbolista de la Selección argentina, Rodrigo De Paul, reveló la conversación privada que tuvo con Lionel Me ssi luego de perder contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial Qatar 2022. Contó que se vivió mucha tristeza en el vestuario y que hubo una fuerte confesión.

Al momento del partido habían llegado con 36 partidos sin perder y, lejos de pecar de soberbio, analizó “como todo en la vida a las cosas te vas a acostumbrando. Nos habíamos desacostumbrado a perder ”. Por eso costó más: “Yo me acuerdo el ruido de cuando cortás con el cuchillo, patente. Fue horrible”.

“Leo obviamente estaba mal, pero él sabe que lo miramos mucho a él y quiera o no tiene que caretearla. Ahí fue cuando tenemos esa reunión con él y el técnico dice que nos da la tarde libre para ver a los familiares”, indicó en Soñé que Volaba en Olga.

Fue entonces que contó que “Leo no quería ver a los nenes para que no lo vean mal. Empezamos y yo le decía, venía con esos meses previos me mataban por mi relación porque yo estaba pensando en otra cosa”.

En esa charla, el exjugador de Racing aseguró que estaba puesto en el foco por su relación mediática con Tini Stoessel y Lionel le evidenció que ese era el último mundial: “Irme así, no lo puedo creer”.

Pero luego de un rato, comenzaron a motivarse: “Si nosotros ganamos los 36 partidos” y al rato ya estaban más convencidos: “Vamos a salir campeones”.