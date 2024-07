La reacción de Tini Stoessel tras el acercamiento con De Paul: "No supera..."

La cantante Tini Stoessel se habría molestado con su propia familia luego de que, tanto sus padres como su hermano, hayan viajado a Miami a ver a la Selección argentina en toda su participación y no solo estén presentes sino que utilicen camisetas con el apellido “De Paul”.

Esto habría enfurecido a Tini, según indicó el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live: “Hay una interna feroz”, reveló. Lo que realmente pasa es que “hay mucha buena onda entre ellos. El tema es que a Tini le afecta porque le da la sensación de que sus padres no superan la ruptura”.

“Tini se encuentra grabando una serie en México y me han contado que a ella no le gusta nada que sus padres aparezcan cerca o con su ex en fotos. El otro día se vieron imágenes de la familia de Rodrigo con su familia en el partido de Argentina y, sin dudas, es algo que a la intérprete la inquieta”, expresó.

Ya previamente se había rumoreado del romance de Tini con Maxi Espíndola por eso el enojo: “Me cuentan que Rodrigo les ha dado los tickets para que vayan a ver a la Selección y que es por eso que aparecen cercanos. Igual, es de público conocimiento que el hermano de Tini tiene una gran relación con Rodrigo y el papá de la cantante también. Tini ya no piensa en Rodrigo hace tiempo. La Triple T está en otra sentimentalmente, está empezando algo muy lindo”.