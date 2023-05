La drástica decisión de Telefe con La Peña de Morfi tras la denuncia a Jey Mammon.

Por su parte, Romina Manguel, amiga íntima de la familia Rozín, aseguró a Moskita Muerta que “lo invocan demasiado a Gerardo en este marco que es muy oscuro y a él nunca le hubiera gustado este nivel de escándalo porque él se mantenía alejado de todo quilombo”.

Aseguró que es importante “que preserven el trabajo de la gente que trabaja ahí, que hagan otro programa, obvio, pero que bajen el programa y suelten a Gerardo, que ese programa era hermoso, lo mantenía muy orgulloso, y lo amó siempre”.

Jey Mammón Redes sociales

También cuestionó la decisión del conductor: “Él de Jey no me habló nunca, pero no sé porque no arreglaron con la persona que pensaba Gerardo, la que quería él. Georgina encima tampoco me convence, no sé si a Gerardo le hubiera gustado, encima cada vez que la agarran afuera de algún programa, para preguntarle por el tema de Jey y no tiene una postura clara”.

La inesperada reacción de la farándula tras la vuelta de Jey Mammon a las redes sociales

El exconductor de Telefe, Jey Mammon, volvió a las redes sociales con una publicación en familia y sorprendió a todos el apoyo que recibió por parte de varios integrantes de la farándula nacional.

A través de una publicación en Instagram, Jey Mammon compartió dos fotografías junto a su círculo cercano y escribió: "Festejando el cumpleaños de mi mamá Ana María en familia. También hoy es el día de la madre en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y muchos países más. Feliz día para todas las mamás. Los quiero". Esto provocó la llegada de múltiples comentarios de cariño de diferentes famosos.

Entre algunas de las personalidades más destacadas que hicieron público su apoyo a Jey Mammon, están Florencia Peña, Luciana Salazar y Gabriel Schultz. Con diferentes tipos de comentarios, dejaron en evidencia su cariño por el exconductor de La Peña de Morfi y llamaron mucho la atención de todos.