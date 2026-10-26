26 de octubre de 2026 Inicio
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Diego Zerda fue condenado a cuatro años y medio de prisión por instigar al suicidio a Karla Robles

La jueza Fanny Siriani afirmó en su fallo que el hombre actuó con "dolo directo" y que existió un nexo causal entre su conducta y la muerte de su exnovia, quien se suicidó durante una transmisión en vivo por TikTok.

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Karla Robles y Diego Zerda.

Karla Robles y Diego Zerda.

La Justicia de Tucumán condenó a Diego Zerda a cuatro años y medio de cárcel por instigar al suicidio a su exnovia Karla Robles, la joven que se quitó la vida en vivo por una transmisión en TikTok el 24 de octubre de 2025. La jueza Fanny Siriani también lo encontró culpable de amenazar al hermano de la joven.

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La magistrada consideró acreditado que Zerda actuó con "dolo directo" y que existió un nexo causal entre su conducta y la muerte de la joven. Según la resolución, el condenado se aprovechó del estado de extrema vulnerabilidad de Robles para manipularla e instigarla a suicidarse a través de mensajes intimidatorios y referencias a supuestas brujerías.

"Nunca pensé que iba a hacerlo", declaró Diego Zerda en el juicio por la muerte de Karla Robles.

De esta forma, Siriani secundó así la hipótesis presentada por la Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, junto con las investigadoras Carolina Brito Ledesma y Paula Ponce.

La Fiscalía había solicitado una pena de seis años de prisión, pero la jueza fijó la condena en cuatro años y seis meses ya que contempló el consumo problemático que padece el imputado.

Qué pruebas acreditaron la instigación al suicidio de Karla Robles

Las pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), los testimonios de las amigas de Karla y las capturas de pantalla que aportaron desde el entorno de la joven fueron pruebas clave para acreditar la culpabilidad de Zerda.

El acusado formateó su teléfono celular después de la muerte de la joven influencer, pero el material aportado por las amigas y el trabajo pericial permitieron reconstruir parte de la evidencia. La sentencia respaldó de esta manera la investigación impulsada por la Fiscalía.

La jueza también tuvo por probado que, pocos minutos después de la muerte de Karla, Zerda le envió un audio de WhatsApp a su hermano con la intención de intimidarlo y coartar la libertad del grupo familiar.

Según la investigación, desde 2022, el condenado ejerció violencia física y psicológica sobre Karla, con frases como "estás loca, por eso te internaron, matate de una vez", y amenazas directas a su familia si ella no volvía con él. La Fiscalía sostuvo que ese accionar fue sistemático y que Zerda convenció y persuadió intencionalmente a Karla para que se quitara la vida.

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