La desconocida ex de Elton John lo demanda por incumplir un pacto de silencio

Blauel, de origen alemán, se casó con el músico el 14 de febrero de 1984, aunque la pareja se divorció cuatro años después . “ Terminé casado por no saber afrontar el problema más importante, que era un drogadicto. Me casé con una mujer a la que amaba y pensé que cambiaría, pero cuando me casé todavía tenía la nariz llena de cocaína y me bebía al menos una botella al día ”, reconoció años más tarde.

Años más tarde, Elton John anunció que era homosexual y se casó con David Furnish, con quien tiene dos hijos, Zachary y Elias, nacidos por gestación subrogada.

Según informó The Mirror, la demanda se puso en referencia a las confesiones que el cantante hizo en su autobiografía “Yo”, publicada el año pasado, en la que Elton describe la agonía que sufrió durante su divorcio con Blauel y su lucha por aceptar su sexualidad. “Había roto el corazón de alguien que amaba y que me amaba incondicionalmente, alguien a quien no podía culpar de ninguna manera. A pesar de todo el dolor, no hubo acritud en absoluto. Durante años después, cada vez que me pasaba algo, la prensa aparecía en la puerta de su casa: les decía que la dejaran en paz”, escribió.

“La vi una vez desde que nos divorciamos... Cuando tuve hijos, la invité a Woodside porque quería que los conociera. Quería verla, quería que ella fuera parte de nuestras vidas, y nosotros parte de la suya, de alguna manera. Pero ella no quería y yo no insistí en el tema. Tengo que respetar cómo se siente”, agregó en su momento.

Ahora su exmujer le pide tres millones de libras. Por lo visto, tras el divorcio ambos firmaron una cláusula en la que se comprometían a no hablar sobre su matrimonio bajo ninguna circunstancia. Tanto él como sus abogados el artista están haciendo todo lo posible por llegar a un acuerdo amistoso y no enemistarse con la ingeniera de sonido alemana.