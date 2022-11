Rusherking reveló un hecho inesperado sobre la China Suárez

Rusherking fue parte de una entrevista en la que reveló que le gustaría haber sido parte de Gran Hermano , pero esto no fue lo único, sino que también se refirió a la China Suárez . Sobre su pareja brindó un increíble título, tras asegurar que no la conocía antes de comenzar su relación amorosa .

En el programa Ferné con Grego, el cantante fue consultado por cómo reaccionaron sus amigos tras la confirmación de que estaba en pareja con la actriz. "Fue un flash porque yo no sabía que ella era tan conocida. La gente está loca, me felicitaban y me decían que yo era un capo. Yo no lo veía así. Es que yo no la conocía, y eso se lo dije. Yo no vi Casi Ángeles ni nada", relató.