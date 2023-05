La China Suárez explotó contra un seguidor y lanzó una filosa respuesta

Marcos Ginocchio reveló la insólita razón por la que no donó el premio de Gran Hermano

Pampita contó que, en ese momento, estaban asistiendo a terapia de pareja con el actor para poder salvar el matrimonio. Pero todo comenzó en ese motorhome y luego derivó en una relación entre la China y el chileno, incluso tuvieron a Magnolia y Amancio.

Pero luego de muchos años, todo el conflicto terminó y ambas mujeres tienen buena relación. Sin embargo, a Suárez no le hizo gracia que le recordaran ese momento. “Te gustan los motorhome, parece”, le dijo una seguidora. Pro ella respondió: “Me encantan. Son chistes muy vintage”.

La China Suárez protagonizó un curioso ida y vuelta en la Bresh tras una inesperada acusación

La actriz Eugenia "China" Suárez asistió a la Bresh durante la noche del sábado 6 de mayo y protagonizó un curioso momento con Daniela Celis de Gran Hermano 2022, pero eso no fue lo único. Al compartirse videos de la China en la fiesta, uno de ellos se viralizó por el contenido del mismo y la propia artista tuvo que salir a aclarar la situación.

Tras la publicación compartida en la cuenta de Instagram de la fiesta Bresh, se pudo observar un video de la China Suárez bailando y realizando un particular movimiento con su mandíbula, lo que llamó la atención de los fanáticos. "Che, la China no para de mandibulear", escribió una seguidora en el posteo.

Cuando todos creían que iba a ser un comentario más al pasar, la propia actriz decidió contestarle para aclarar la situación. Con el objetivo de no recibir nuevas acusaciones, la China Suárez aseguró: "Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo".