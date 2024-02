La China Suárez disfrutó de sus vacaciones y volvió a lucirse con una microbikini total black

La modelo sorprendió con su look en sus días de descanso. Optó por el clásico negro en su elección de traje de baño.

Para disfrutar de una tarde soleada, la influencer seleccionó una de color negro , un must-have en cualquier armario veraniego que apuesta por una prenda que nunca pasa de moda. Lo que distingue a este traje de baño es su detalle único: una argolla metalizada ubicada en el escote, agregando un toque de glamour y originalidad a su conjunto. Este elemento no solo realza el diseño sino que también aporta un carácter distintivo al look, al que además le agregó un collar que le sumó aún más elegancia.

China Suarez micorbikini Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios positivos que inundaron su publicación. Los seguidores de la China Suárez no tardaron en expresar su admiración por el estilo innovador y la capacidad de la modelo para marcar tendencia. Su participación activa en diversas producciones fotográficas a principios de año y su constante interacción con sus fans afirman su posición como una referente indiscutida en el ámbito de la moda.

Paola Krum se lució en la playa con las microbikinis estampadas más elegidas del verano

Paola Krum se sumó a la moda de las microbikinis estampadas en animal print y sorprendió en sus redes sociales. Las fotos las subió a su cuenta de Instagram, en donde mostró cómo disfrutó del verano junto al mar. La actriz optó por dos looks distintos que capturaron la atención de sus seguidores, ambos destacando los estampados como tendencia clave para esta temporada.

Durante unas relajadas vacaciones en la playa, la actriz lució un corpiño triangular con estampado de animal print, complementando su look con un estilo natural y sin maquillaje. En otra serie de fotos compartidas en su cuenta, Paola Krum optó por un corpiño triangular con bordes irregulares y estampado de flores, combinándolo con unas gafas rectangulares de color negro. Para la parte inferior, la artista lució una bombacha colaless en tono negro, resaltando su bronceado veraniego con un clásico y atemporal estilo playero.

Paola Krum microbikini Instagram

“Verano, playa, sol y amor: gracias”, escribió en el texto de la publicación. En este posteo demostró que está atenta a las tendencias y reafirmó su capacidad de imponer su estilo con uno de los looks más elegidos por las famosas en el inicio del 2024.

Paola Krum microbikini Instagram