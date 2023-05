La China Suárez cruzó a Guillermo Coppola por difundir una fake news sobre ella

A través de Instagram, la China Suárez publicó: " Dejen en paz a la gente . Llamé al señor que supuestamente dijo de mi que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie . Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros ".

Pero lejos de terminar allí, la actriz continuó: "¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire". De esta manera, quedaría totalmente desmentido cualquier tipo de rumor.

Para finalizar, la China Suárez remarcó: "Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'no dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'".

China Suárez historias Instagram Coppola El descargo de la China Suárez contra Guillermo Coppola. Instagram

Las palabras de Guillermo Coppola que enfurecieron a la China Suárez

Durante Intrusos, Coppola fue invitado y allí fue el momento en el que realizó las llamativas afirmaciones sobre la China Suárez. En diálogo con todas las panelistas del programa televisivo, el exrepresentante de Maradona comenzó por expresar: "Marcelita -Tauro-, me conoces hace muchísimos años. Si yo no estoy seguro de algo, es difícil que lo hable. No estoy seguro. Es un rumorcito".

Pero luego, entre varios idas y vueltas de las diferentes panelistas con distintos comentarios del tema, Guillermo Coppola deslizó: "Cambió juventud por experiencia". Además, la propia Marcela Tauro reveló que, en un off junto al empresario, este le había contado que el hombre "tiene casi 60 años".