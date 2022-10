La chica trans, víctima de Alfa, reveló que salió jugadores de la Selección y políticos importantes

Habló la víctima de Alfa, el personaje más polémico de Gran Hermano 2022: "Me dijeron que me iban a pegar un tiro"

María Pía confesó que los interesados la contactaban por WhatsApp pero indicó : "No voy a dar nombres para no tener problemas a futuro" y le dio un puntapié a Rial: "Son algunos de los políticos que vos denunciaste".

La mujer explicó cómo es su trabajo. "Yo soy modelo de presencia. Anteriormente me manejaba en el ámbito del polo, golf y rugbi. De hecho en Tucumán, me dicen la ´Mariana Nanis Tucumana´" y agregó que hace poco se abrió una cuenta en Only Fans.

MariaPi contó haber conocido "16 países, el 90% como invitada" y se definió respecto a los hombres "como muy selectiva ya que desde chica se mueve en el mundo de esa forma". "Los hombres se interesan en mi, no en ellos", agregó.

Luego, apuntó a Yanina Lattore: "Le gusta hacer, pero no que le hagan" en referencia a la panelista. "Yo la bardeaba y me bloquéo de redes sociales. No es buena persona", sentenció.

Más temprano, Maripi contó en Argenzuela que tras las amenazas de Alfa, el participante de Gran Hermano, una persona fue a su casa "para decirme que me iban a pegar un tiro en la cabeza si salía a hacer declaraciones".

"Como estoy en el Gobierno conozco mucha gente, como el tipo que te iba a dar la Visa, Fernando Morrone, que por supuesto no te va a dar nada. Es más, yo puedo pedir que te bloqueen la Visa, ¿sabías?" había comenzado la amenaza de Alfa hacia ella.

"Vos sos muy pendeja, te encontrás con todo el mundo en todos lados. Yo no cagué a nadie. Vos no tenés idea la gente que yo conozco en Tucumán", continuó Walter.

La difusión del audio fue después de que en su video de presentación para Gran Hermano, el participante haya asegurado que "en la convivencia, mientras no me jodan soy el mejor tipo del mundo". Asimismo, expresó que "mi estrategia para dentro de la casa será la misma que usé en toda mi vida: hacer lo que quiero, ser el mejor y tratar de ganar".