Nicole Neumann no descartó una biografía sobre su vida: "Veremos"

La modelo Nicole Neumann fue tentada hace tiempo para llevar al cine la historia de su vida y lejos de decir que no, no descartó la idea: "Veremos...", aseguró.

En cuanto le consultaron sobre su propia serie remarcó: "Me han propuesta pero todavía no me animó. Es exponer un montón de cosas que siempre me ocupé de mantener para mi... Exponer cosas de la familia...", y agregó: "Hay mucho para ver y contar, hay que ver qué si y qué no", cerró la mediática.

El marido de Nicole Neumann, Manuel Urcera, sobre Franco Colapinto: "Tiene mucho talento"

El marido de Nicole Neumann y padre de su hijo varón Cruz, Manuel Urcera, es automovilista y corre en Turismo Carretera y Turismo Nacional, y no dudó en elogiar a Franco Colapinto cuando le preguntaron: "Tiene mucho talento y lo tiene que aprovechar", aseguró.

El deportista reveló que conoce al joven de Pilar hace tiempo, "como el espectáculo, somos pocos y nos conocemos todos, me parece que se merece todo lo que logró".

Cuando le consultaron por el encuentro del piloto argentino de F1 con la actriz Eugenia "China" Suárez, aseguró: "Al momento de estar arriba del auto es difícil que lo de afuera me perjudique", opinó. "Es chico y tiene mucho por delante, tiene gente que lo acompaña, y que lo sabe orientar", cerró Urcera.