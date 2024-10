L-Gante, sobre su presente y futuro: "Hay que ponerse pillo cuanto antes"

Ante estos dichos, Elián Valenzuela se mostró muy satisfecho por la tarea de Racca: "Me llegaron bastante las palabras del juez (...) Ese juez es un ejemplo, uno está con la preocupación que como de costumbre no me vaya a topar con gente clasista, que me discrimine. Fue muy neutral y con un buen trabajo formal, me quedé totalmente conforme".

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, L-Gante remarcó que "fue fuerte haber tenido que preocuparse de todo este tema, desenfocándome de la música, pero aprendí de todo lo experimentado y algo nutrí de información por lo vivido. No me quedo con ningún rencor, ningún odio".

El futuro inmediato de L-Gante

El cantante sacó su primer disco, llamado La celda 4. El mismo incluye canciones que realizó mientras estuvo detenido en la DDI de Quilmes. Ahora, tras pasar por el proceso judicial, pretende enfocarse en ello: "Algo sacamos, fue como un intento de pérdida de tiempo, pero lo vamos a recuperar y en el proceso hice mi disco. Ahora a disfrutar lo que hicimos, proyectamos, cargando la mente de objetivos y metas".

Tras recibir algunos consejos de Sylvestre, L-Gante trazó su futuro: "Estas palabras las valoro mucho porque son sinceras, sencillas y razonable. Hay que aprovechar todo lo bueno que se llega a obtener y lo bueno que viene. Hay que ponerse pillo cuanto antes, al principio era el pibito que venía de barrio bajo y me tuve que adaptar a todas las cosas que me fueron sucediendo, esas cosas te hacen más fuerte y te amoldan".