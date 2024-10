L-Gante, condenado pero libre: "Me tuve que enfocar en Elián Valenzuela y seguiré haciendo lo mismo"

L-Gante aseguró estar "feliz de no ir a la cárcel" luego de que la Justicia lo condenara este lunes a tres años de prisión en suspenso por los delitos de amenazas y daños, y reflexionó: "Me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y seguiré haciendo lo mismo".

Durante la lectura del veredicto, el juez Ignacio Racca destacó que el cantante debe "asumir un rol de modelo para la juventud". "Esas palabras son muy motivadoras para mí. Ojalá un día sea un gran ejemplo. Y me encantó la frase del Hombre Araña: 'Un gran poder conlleva una gran responsabilidad'", remarcó Valenzuela.

A modo de reflexión, señaló que tras el juicio aprendió que aún puede "confiar en la Justicia". "No es que cambié, sino que me tuve que enfocar mucho en Elián Valenzuela y dejar a un lado a L-Gante todo este tiempo. Seguimos haciendo lo mismo", afirmó.

El referente de Cumbia 420 señaló que ya es "un adulto, padre, y tengo que hacer lo que dijo el juez: ser un ejemplo. Voy a estar con mil ojos y siempre con la compañía que me hace el aguante". En ese sentido, adelantó: "Voy a ponerme a terminar el secundario y dirigirme a estudiar Derecho".

También consideró que la denuncia fue "armada" para "sacar algún beneficio en favor del denunciante y la querella". Consultado acerca de si quisieron "sacarle dinero", contestó: "En pocas palabras, sí". "Hay gente que se dio vuelta a último momento también por querer sacar beneficio, pero se quedarán solo con los recuerdos de mí", añadió.

"Se lo dedico a los que quisieron ganar. Estoy inspirado, ahora me puedo enfocar mucho más tiempo en la música. No hay tanto motivo para festejar porque aún no termina, no estoy tan conforme que digamos, pero sí muy feliz de que no voy a la cárcel. Yo tengo fe en que soy inocente y que se pruebe todo", concluyó.