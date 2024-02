Kylie Jenner se sumó a la moda del verano con una microbikini total black

La modelo vistió un traje de baño negro, el tono favorito de las famosas en esta temporada. Marcó tendencia con su look y sus seguidores reaccionaron.

Al optar por una estética natural, la modelo decidió posar sin maquillaje. En la foto se la puede ver con el pelo peinado hacia atrás, dando la impresión de estar aún mojado por un reciente baño en la pileta, lo que añadió un toque fresco y relajado a su look. El corpiño de la microbikini, de corte triangular y dominuto , lo combinó con una bombacha colaless del mismo tono.

Kylie Jenner microbikini negra Instagram

La publicación de Kylie Jenner en Instagram, donde mostró su microbikini negra, resonó entre sus seguidores, generando una gran cantidad de "me gusta" y comentarios. Entre su look al natural y la combinación elegida, sus seguidores decidieron dejar miles de elogios sobre su decisión de vestuario, confirmando así su rol destacado tanto en la moda como en el entorno digital.

Wanda Nara volvió a apostar por el total black y se escapó de la nieve para posar en microbikini

Wanda Nara vistió una microbikini total black y marcó tendencia. La influencer sorprendió a sus seguidores en Instagram con un elegante traje de baño negro y demostró una vez más por qué es considerada una figura icónica en el ámbito de la moda en nuestro país. Con más de 16 millones de seguidores, la modelo, empresaria y cantante no solo es conocida por su talento artístico sino también por estar a la vanguardia de las tendencias fashionistas, siempre al tanto de lo último en el mundo del estilo.

Durante una escapada en invierno, la modelo optó por un look que incluyó una microbikini negra de diseño minimalista. Para la ocasión eligió un corpiño triangular y una bombacha colaless de corte alto.

A pesar del frío, supo cómo integrar este look veraniego con accesorios adecuados para la temporada, como unas orejeras marrones que añadieron un toque chic y práctico a su conjunto. La artista, desde su habitación, eligió posar de espaldas, llamando la atención de todos sus seguidores.

Wanda Nara microbikini negra Instagram

La publicación en redes sociales no tardó en generar una ola de reacciones positivas, reafirmando su lugar como una influencer de moda. Sus fans no solo elogiaron su audacia al elegir tal look, sino también la energía que le pone a cada uno de sus emprendimientos. Tras el exitoso lanzamiento de su reciente sencillo “O bicho vai pegar”, Wanda Nara aprovechó para tomarse un descanso, compartiendo este momento de relajación con sus fans.