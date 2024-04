Kylie Jenner mostró la nueva moda de microbikinis para el verano europeo

Como parte de una de las familias más famosas y mediáticas de Hollywood, sus vacaciones no iban a desentonar con su figura, por lo que viajó a las Islas Turcas y Caicos para disfrutar a pleno este paisaje único. Así es que publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos del lugar donde se está alojando. En estas fotos se la pudo ver apoyada en un balcón con un conjunto de dos piezas con un corpiño con molde triangular y tiras entrecruzadas en los hombros y una bombacha ultracavada de tiro alto.

Kylie Jenner microbikini naranja Instagram

La publicación fue un éxito, recolectando miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Como no podía ser de otra manera, la empresaria está atenta a las novedades fashionistas, por lo que marcó tendencia con su microbikini naranja, uno de los tonos que está pisando fuerte en el inicio del 2024.

María Becerra aprovechó unas vacaciones en las sierras para lucirse en microbikini estampada

María Becerra viajó a Córdoba para descansar luego de haber hecho historia con sus shows en River. Desde las sierras y arroyos de esta provincia, se mostró descansando y disfrutando de la naturaleza. La cantante, que viene cosechando varios éxitos en plataformas de streaming y llenado estadios, muestra que su talento va más allá de la música, convirtiéndose en una influencia en el mundo de la moda con cada publicación en sus redes.

Durante su reciente escapada a las sierras cordobesas, la artista decidió compartir con sus seguidores un momento de relax en contacto con la naturaleza. En una serie de fotos, la cantante lució un conjunto que definió tendencias, compuesta por un delicado corpiño triangular y una bombacha colaless con un diseño audaz.

Además, completó su look con un piluso azul, el cual lo usó para algunas fotos. En este álbum de fotos, en donde gracias a su outfit hizo visible buena parte de sus tatuajes, se mostró realizando diversas poses, desde sentada en una roca hasta caminando por un arroyo o simplemente de pie.

María Becerra microbikini animal print instagram

Las reacciones no se hicieron esperar en su cuenta de Instagram, donde parte de sus más de 2 millones de seguidores llenaron los comentarios con elogios sobre su look y sus shows. María Becerra se encuentra en un gran presente musical, luego de haber realizado históricos conciertos en River. Además de ser un ícono de la música en nuestro país, también confirma en cada una de sus publicaciones en donde muestra detalles de su look, que también se consolida como una referencia en la moda gracias a su estilo y carisma.

