Kourtney Kardashian festejó su cumpleaños con una microbikini estampada que se lució en la playa

El conjunto contó con un diseño estampado que mezcló varios colores, entre los que predominó el rojo. En las imágenes también se la pudo ver con anteojos de sol negros y una remera roja

kourtney kardashian microbikini instagram

“45 viajes alrededor del sol”, escribió en el texto de la publicación. Sus seguidores dejaron sus saludos por su cumpleaños y sus elogios por su look. Como el resto de su familia, cada una de sus apariciones se lleva toda la atención en las redes sociales, sumando millones de “me gusta” y comentarios por parte de sus fans.

kourtney kardashian microbikini instagram

Cuál es la microbikini total black que lució Sofía Zámolo en su luna de miel

Desde México, Sofía Zámolo vistió una microbikini negra en su segunda luna de miel. La modelo celebró el primer viaje que realizaron a las playas de Tulum. La pareja se alojó en un lujoso resort en la Península de Yucatán, en donde se fotografió posando con un traje de baño total black de dos piezas al bode de una pileta. Este fue su primera escapada desde que quedó embarazada. La influencer llamó la atención de sus seguidores, quienes elogiaron su estilo.

Atenta a las novedades de la moda, la modelo eligió una microbikini total black clásica de dos piezas. Este conjunto contó con traje de baño que incluyó un corpiño semirectangular con breteles anchos y una bombacha diminuta, colaless y de tiro alta. Además, se pudieron ver detalles de arandelas metálicas plateadas en ambas piezas.

Sofía Zámolo microbikini total black instagram

Para completar su look le sumó unos anteojos de sol también negros con vidrio opaco y marco de carey. Con respecto al maquillaje, optó por mostrarse sin señales de make up, apostando a una apariencia 100% natural.

Sofía Zámolo microbikini total black instagram

“Un poquito de nuestra segunda luna de miel en este paraíso. Hotel para adultos y nuestro primer viaje solos desde que me quedé embarazada de Cali. Lo que nos malcrían no se puede explicar. No nos faltó nada por hacer: comimos la comida más rica, probamos los tragos de los bares en las piletas, hicimos noche de karaoke, fiesta de espuma, noche de película, cena a la luz de las velas… continuará”, escribió en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

Sofía Zámolo microbikini total black instagram

Sofía Zámolo aprovechó la oportunidad para contarle a sus seguidores, que ya superan el millón en esta red social, cómo fueron sus días en el Caribe. El posteo sumó miles de "me gusta" y comentarios por parte de su fans, quienes elogiaron su look y la felicitaron por su casamiento y el viaje. Nuevamente marcó tendencia y confirmó su referencia en el mundo de la moda.