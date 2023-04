Kaleb Di Masi: "Vamos de una, sin pelos en la lengua, por eso pega tanto el género"

"Yo no le doy mucha bola a las críticas. Todo es música", sostiene.

C5N conoció la casa familiar de Kaleb en el barrio bonaerense de Pablo Podestá, donde vivió su infancia y adolescencia: "Acá viven mi mamá, mi papá y mi hermano, es donde todo arrancó, donde empecé a hacer música y empezó la magia".

De aquellos años de su infancia recordó que "nunca me faltó nada. Antes vivía en una casa en La Crujía, de dos por dos, muy chiquita para cuatro personas. En el dormitorio dormíamos todos juntos, una cama marinera para mi hermano y yo y una matrimonial para mis papás, apenas podíamos caminar. Pero nunca me faltó nada, mis papás trabajaron para darnos todo lo que se podía".

Fue a los 12 años cuando comenzó a adentrarse en el mundo musical: "Empecé siendo DJ y haciendo freestyle. Veía videos de YouTube y cuando mi mamá me cambió a un colegio público en El Palomar empecé a ir a las plazas a rapear. Hasta que en un momento me enganché en las batallas de free y arranqué a viajar. Me iba a lugares lejos, como una hora y media de viaje. Imaginate que a veces perdías en primera ronda, eran torneos para clasificar y te tenías que volver desde allá".

La marca registrada de Kaleb se encuentra en su voz, sus graves son un hit en el género y basta escuchar dos palabras para identificarlo en una canción. "Usaba mi otra voz para cantar y un día la cambié mientras hacía un tema de 'perreo', elegí una voz más grave y a la gente le gustó", afirmó.

Desde entonces, fue puliendo su estilo: "Nadie usaba ese registro vocal ni lo usa ahora, es lo que me caracteriza. Ya de chico jugaba con mi tono, copiaba las publicidades (risas). Ahora controlo la voz".

En cuanto a los prejuicios al género urbano, es determinante: "Yo no le doy mucha bola a las críticas. Todo es música. Al fin y al cabo hay rockeros que hacen temas con doble sentido y por ahí no lo dicen para que las gente no los prejuzgue... pero la gente grande sí lo entiende".

Y reivindica la renovación que aportó el RKT a toda una generación: "Nosotros vamos de una, sin pelos en la lengua y es por eso que pegó tanto el género. Antes nadie saltaba a decir todas las cosas que decimos, por ahí a la mamá de un nene de tres año le parecen guarangadas, pero la chica que sale a bailar se vuelve loca. Son distintos públicos".