Julieta Poggio: "El escenario es mi lugar en el mundo"

Con la sonrisa intacta en todo momento, Julieta atraviesa un gran momento personal luego de su paso por el reality televisivo y fue contundente al responder como fue que decidió dedicarse al teatro. “Uno lo sabe, yo siempre lo supe desde muy chiquita. Sentía que iba a los castings y que quizás había nenas que no tenían ganas de estar ahí. Que quizás eran más las mamás que las querían llevar. Pero a mí, siempre me gustaron las cámaras y el escenario es mi lugar en el mundo” .

Inmersa en su camarín, Poggio le mostró a C5N como lo decoró y cuál es su rutina previa a salir al escenario. “Tengo mis instrumentos de vocalización, vocalizo un poco, después pego un par de grititos para sacarme los nervios, me pongo perfume y salgo”, describió.

“Lo llené de cosas para sentir que es mi lugarcito, tengo fotitos con mi familia, amigos, hermanas. Acá tenemos el vestuario de Coqueluche, con los zapatos, todo acá”, agregó Julieta sobre su camarín. En el cual también resaltó que tiene "regalitos de las seguidoras" y "la gorrita de fuera malas vibras" que se hizo famosa en GH.

Pero no todo termina en la previa. Post función, la exparticipante de Gran Hermano aseguró que "se queda manija" y "siempre hago cosas, a mí la noche me encanta". "Me voy a comer, a hacer algo, tomar un trago y después a dormir", señaló.

En diálogo con Daniela Pantano en el ciclo de C5N, Poggio confesó que su gran sueño es "es protagonizar Chicago, ser Roxie", e incluso sorprendió al asegurar que "me encantaría hacerlo con Dani también”, en referencia a Daniel Celis, su amiga y compañera en GH.

"Hacer esto me llena, me hace feliz, se que esta carrera es muy difícil porque lo viví, porque tiene un montón de altibajos, un montón de veces te dicen que no y siempre hay que estar rebuscándosele. Pero si es lo que nos gusta, hay que luchar por su sueños, estudiar siempre y nunca rendirse", concluyó Poggio antes de despedirse y prepararse para una nueva función de la obra y seguir cumpliendo sueños.