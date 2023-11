Julieta Nair Calvo desmintió haber salido con Adrián Suar

Enseguida, le preguntaron si tuvieron sexo (en la ficción) y Nair Calvo aclaró: "Vamos a desmentir... esto se lo dije a "La Chiqui": "Una, no me operé la nariz, y la segunda es que no fui pareja de Adrián Suar, chicos".

Para cerrar el tema, la artista que protagonizó la comedia musical Tootsie junto a Nicolás Vázquez, decidió que para la escena de sexo en la ficción elegiría a Pérez: "Con ella no tuve nunca ni una escena de un beso en el cachete".

Embed

Nair Calvo es actriz, cantante, conductora y modelo, y se hizo reconocida por su participación en el programa infantil PlayGround, de Disney Junior.

Lo último que hizo en televisión fue la tira Separadas en 2020, emitida por el El Trece, producida por Pol-ka y protagonizada por Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonopulos, Gimena Accardi y Julieta Zylberberg.

Recientemente, Julieta se subió al escenario del Lola Membrives junto a su colega Nico Vázquez para protagonizar la adaptación teatral de la película que interpretaron Dustin Hoffman y Jessica Lange en 1982, Tootsie. Está casada con Andrés Rolando, un empresario gastronómico, con quien tuvo hace más de 1 año a su hijo Valentino.