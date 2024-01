Juliana Furia y Emmanuel rompieron el aislamiento en Gran Hermano y cortaron la transmisión

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/aarontsuarez/status/1747384349178093888&partner=&hide_thread=false EMMA y FURIA se pusieron a boludear con el control buscando películas pero terminaron en youtube y les apareció la eliminación de ALFA #GranHermano pic.twitter.com/z6ikE9XniC — aaron (@aarontsuarez) January 16, 2024

No estaban haciendo nada malo, de hecho, bromeaban con el control para ver películas y terminaron en YouTube donde se toparon con un video de la anterior edición de Gran Hermano. “El enojo de Alfa al ser eliminado de la casa”, expresó Furia leyendo el título del video.

Eso da a entender que tenían acceso a una red social, una de las que más se utiliza para hablar de Gran Hermano. Pero no pareció que se encontraran con nada de la actualidad, lo cierto es que rompieron el aislamiento con el uso de esa red y al instante, la producción cortó la transmisión. ¿Habrá sanción?

Juliana Furia de Gran Hermano 2023 rompió su vínculo con Agostina: "Que no me hable más..."

La participante Juliana "Furia" Scaglione sorprendió a todos tras disolver el grupo de "Las Furiosas" luego de la eliminación de Catalina Gorostidi de Gran Hermano 2023, acusando a Agostina Spinelli de principal responsable.

Juliana Scaglione Furia y Agostina Spinelli Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

En primer lugar, Juliana se acercó a Carla y aprovechó para hacer terapia: "Yo con Agos mucho no me llevo, me llevo más con ustedes. Yo me voy a volver a quedar sola, ni en pedo me uno a esa gente. Yo no puedo creer que por un quilombo que armó Agostina, terminó saliendo Catalina". Con estas palabras, comenzó por dejar en claro toda la bronca que acumula contra Spinelli.

Pero esto no fue lo único, sino que continuó criticándola: "Tenía ganas de pelear nada más. No desconfío de Agostina, pero si te vas vos, no la quiero a Agostina de mi lado. Ni en pedo, que se arregle sola, hay cosas que no me cierran". Esto se mostró en la gala de Gran Hermano 2023, por lo que Catalina reaccionó en vivo y se puso a llorar.