Juliana Furia de Gran Hermano 2023 rompió su vínculo con Agostina: "Que no me hable más..."

En primer lugar, Juliana se acercó a Carla y aprovechó para hacer terapia: " Yo con Agos mucho no me llevo, me llevo más con ustedes . Yo me voy a volver a quedar sola, ni en pedo me uno a esa gente . Yo no puedo creer que por un quilombo que armó Agostina, terminó saliendo Catalina ". Con estas palabras, comenzó por dejar en claro toda la bronca que acumula contra Spinelli.

Pero esto no fue lo único, sino que continuó criticándola: "Tenía ganas de pelear nada más. No desconfío de Agostina, pero si te vas vos, no la quiero a Agostina de mi lado. Ni en pedo, que se arregle sola, hay cosas que no me cierran". Esto se mostró en la gala de Gran Hermano 2023, por lo que Catalina reaccionó en vivo y se puso a llorar.

Más tarde, Furia decidió hacer catarsis con Manzana: "Cada vez que (Big Bro) dice Agostina me dan ganas de vomitar. Aparte cerrá el orto, se fue tu amiga, callate un poco. Hacete un poco la triste por lo menos. Después le voy a decir que tengamos una charla y que no me hable más, que se vaya para el grupo de Lisandro". Con estas palabras, confirmó que Las Furiosas ya no existen más.

Embed - Furia siente asco por Agostina: "Que cierre el o... y no me hable más" - Gran Hermano

