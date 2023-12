Juliana Díaz explotó contra Julieta Poggio tras las críticas: "No nos conocimos afuera de la casa..."

Todo comenzó durante la previa a bailar, donde el conductor Marcelo Tinelli decidió revelarle a la participante: " El otro día la vi en los Martín Fierro de la Moda a Juli Poggio, que es amiga, y me dijo 'es una falsa' por vos ". Ante estas palabras, la ex Gran Hermano 2022 quedó notoriamente sorprendida, ya que no se esperaba esa crítica.

Por eso, no tardó en responderle: "¿Por mí? Si nos cruzamos hace nada con Juli Poggio... Estuvimos charlando, de fiesta, joda, todo buena onda. El juego es el juego, me llama un poco la atención". Con esto, Juliana se mostró anonadada, ya que creía que tenía un vínculo de respeto con la actriz.

Para finalizar, Díaz señaló: "No nos conocimos ni 5 minutos afuera de la casa, igual no me extraña, ya varias veces le ha tirado tierra a sus excompañeros. Creo que ahí se muestra cómo es cada uno, yo no voy a hablar mal de Juli, así que un besito". De esta manera, buscó desligarse de la situación y dejar en claro que no le interesa generar una polémica con ese tema.

Juliana Díaz llegó a la pista sin filtró y apuntó contra Juli Poggio



Cc #Bailando2023

