Marcelo Tinelli cruzó a Ángel De Brito por la salida de Yanina Latorre de LAM: "No coincido..."

Tras enterarse que Damasia Ochoa es la elegida para reemplazar a Yanina Latorre, Tinelli le preguntó a De Brito: " ¿Qué le vio usted a esta chica? ¿Sabe de chismes? No es solamente para hablar de acá, es de la farándula en general ". Ante estas palabras, se generó mucha tensión, ya que no quedó en claro si fue irónico o genuino.

En respuesta a esto, el jurado del Bailando 2023 aseguró: "De todo, todo lo que no tienen las demás. Carisma, se anima, sabe de lo que habla. Va a estar analizando el Bailando. Es una de las mejores coach, la recontra banco". Así, dejó en evidencia que cuenta con todo el apoyo del conductor de LAM para este próximo trabajo.

Allí fue donde Marcelo Tinelli explotó: "No, para mí no. No coincido. Ahí disiento absolutamente. Quedan 23 parejas, para mí, ella está en el puesto 21 entre los coach". De esta manera, se provocó un momento muy incómodo para todos los presentes y no quedó en claro si se trató de una broma o una opinión real.