Juegos Olímpicos 2024: el rapero Snoop Dogg llevará la antorcha en la inauguración

En el posteo en cuestión, informaron: "Snoop Dogg estará entre los portadores de la antorcha que llevan la llama olímpica en el tramo final antes de la ceremonia de apertura de los Juegos de París el viernes". De esta manera, cortaron con el rumor de raíz y dieron todos los detalles al respecto a la situación

Embed - ESPN on Instagram: "Snoop Dogg will be among the torchbearers carrying the Olympic flame in the final stretch before the opening ceremony of the Paris Games on Friday. (Link in bio for more)"