José María Listorti sobre su colega, Toti Ciliberto: "El medio fue muy injusto con él"

Ciliberto es uno de los actores más reconocidos del programa VideoMatch, junto a Pachu Peña, Pablo Granados, y Larry De Clay, que es quien confirmó la triste noticia. "Siento tristeza. Sigo impactado. No lo podía creer y entré a las redes para ver si estaba equivocado", remarcó.

Se puso contento por haberlo conocido de Toti. "Sólo podemos hablar maravillas de él. Siempre una sonrisa, buen compañero, siempre para adelante. Es una pérdida enorme", remarcó.

Entre los personajes que más calaron en el público, destacó que está el personaje más icónico fue el de Riquelme, en 1997, que "la rompió y fue un boom". El conductor de Radio Pop aseguró que el público llamó para recordarlo con todos los personajes que hacía y fue una grata forma de despedirlo en los medios.

Toti Ciliberto y las adicciones: "No sabíamos ni nos dábamos cuenta"

Listorti aseguró que las adicciones de Toti Ciliberto fueron al final de Videomatch, que "sólo hablaban del tema drogas cuando él quería. "No se del tema cocaína, no tomé y no tomaría nunca".

En este sentido, opinó nunca tuvo una situación desafortunada relacionada con el consumo de sustancias: "Nunca lo escuché hablar mal de nadie, ni gritar, ni sentí los efectos de la droga en él".

Cuando Listorti empezó con Tinelli, se sumó al grupo de Pachu Peña, Pablo Granados, y Ciliberto, donde el cómico "siempre fue muy contenedor con todos los que arrancamos".