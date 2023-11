Jorgelina Cardoso, pareja de Di María, rompió el silencio y admitió ser ella la de los chats

La rosarina se refirió a la fiesta del escándalo y contó la verdad. "En nuestra familia no hay lugar para la basura", expresó.

La periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo mostró su conversación con la pareja del futbolista: “Le avisan porque ella le cae bien a esa persona que supuestamente es del medio y se enteró de la jugada. Le están haciendo una cama gigante a un par de la Selección, entre ellos Fideo, para hacer famosas y meter en Gran Hermano a tres o cuatro pibas”.

Y Rodrigo Lussich agregó: “Para las mujeres de los jugadores de la selección, hay una operación para que estas chicas, que en principio salieron en las redes diciendo que estuvieron con los jugadores de la selección, terminen en el casting de Gran Hermano y por eso esta movida”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/socioseltrece/status/1728062888378605973&partner=&hide_thread=false Jorgelina Cardozo, esposa de Ángel Di María, habló con #SociosDelEspectaculo sobre el escándalo de la fiesta de la selección. pic.twitter.com/YAuMxtMMT0 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) November 24, 2023

En cuanto al chat entre Varela y Jogelina aseguró que “confía en su marido y pone las manos en el fuego 100%. Dijo que eso está armado y a su familia nadie la va a quebrantar. Dice que los chats son reales, pero no hay permitidos, que lo dice en chiste para ubicar a algunas”.

“No hay permitidos, lo cuelgo de las bolas del obelisco”, expresó Cardoso en broma y agregó: “Con Ángel nos estamos cagando de risa de todo esto. Somos una familia preciosa y con una base muy sólida. Y que vengan de a uno que como llegan, se van. En nuestra familia no hay lugar para la basura que emanan las personas infelices. Claramente no creo nada de todo esto porque si no Fideo estaría colgado de las bolas del monumento”.

La esposa de un jugador de la Selección explotó contra Sara Duque, profesora de inglés de Julián Álvarez

En los últimos partidos de la Selección argentina, la profesora Sara Duque coincidió Julián Álvarez y comenzaron fuertes rumores, sin embargo, todo es fantasía de las redes sociales. Pero quien sí se cansó realmente de sus apariciones fue la pareja de uno de los jugadores de la Scaloneta.

Julia Silva La respuesta de María Julia a las constantes apariciones de Sara Duque. Redes sociales

Una cuenta de Twitter publicó dos fotos de la traductora en la cancha alentando a la Selección y escribió un chiste. Sin embargo, la pareja de Marcos Acuña, María Julia Silva, no se guardó su opinión y expresó: “Que densa”.