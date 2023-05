Jorge Rial salió de terapia intensiva y se prepara para volver a la Argentina

"Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada", escribió en su publicación Rial.

En esa línea continuó con "Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida".

Rial posteo Instagram 5-5-23.png

Según las últimas declaraciones de su médico Guillermo Capuya en diálogo con C5N, aseguró que "está bien, estoy en contacto con los médicos que lo asisten en Colombia. Me cuentan paso a paso lo que le van haciendo con lujo de detalles entre médicos, porque hay privacidad del paciente que nos gusta cuidar".

Las primeras palabras de Jorge Rial desde Colombia tras su internación

El periodista Jorge Rial habló por primera vez luego de haber sufrido un "cuadro cardíaco complejo" cuando se encontraba de viaje en Colombia. Mediante un posteo en sus redes sociales, el conductor agradeció a los profesionales de la salud que lo atendieron y aseguró que "hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme".

"Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida. Pero sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos , amables y muy humanos. Después le contaré los detalles. Pero ahora es la hora de dar las gracias", sostuvo en la publicación acompañada por una fotos de los médicos del Hospital Clínicas del Country y su médico personal Dr. Guillermo Capuya.

Para luego agregar: "En este momento solo escribo en medio de un torbellino de emociones para recordar todos los nombres. Pero cada uno tiene un lugar en mi corazón". Incluso se tomó de forma mas relajada todo lo ocurrido al asegurar que "tendré que venir más seguido a Bogotá para festejar mi nuevo cumpleaños".

Sobre el final continuó con las muestras de agradecimiento "a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes".