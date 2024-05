Jorge Rial fue durísimo con Furia de Gran Hermano y reveló la sanción extrema que le impondría

Dijo además que, si estuviera al frente del programa “yo le pondría un límite", y que "no sería ponerla constantemente en placa", como se decidió desde la producción, porque "afuera tiene apoyo”.

“Yo la sacaría del programa, estaría dos horas solo con ella poniéndole los puntos”, concluyó en forma terminante.

"Furia" Scaglione fue sancionada por Gran Hermano 2023 y quedará nominada hasta el final del reality show, de forma que semana tras semana deberá defenderse de los votos del público.

Luego de la pelea extremadamente violenta que protagonizó Furia con Mauro durante la tarde, el Big Bro habló con toda la casa y comunicó su sanción. "Necesito que me escuchen. Más de una vez les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que crucen ciertos límites", comenzó por informar.

Si bien la sanción ocurrió tras una pelea, la voz de Gran Hermano 2023 explicó: "Saben que cuentan con absoluta libertad para expresarse, incluso con vehemencia. Lo que sucedió hoy entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que hayamos llegado hasta este límite". Con esto último, dejó en claro que nunca supieron controlar a Scaglione.

Para finalizar, confirmó la sanción que le dieron a Furia: "Desde la siguiente semana hasta el final, vas a estar siempre nominada. Nunca podrás ser salvada por el líder, sí vas a poder votar y jugar por el liderazgo, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad". Así, tendrá que enfrentarse al voto negativo todos los domingos hasta que finalice Gran Hermano 2023.