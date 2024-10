Jorge Lanata permanece internado y se conoció un nuevo parte médico

En tal sentido, con respecto a la rehabilitación detalló que "en cuanto al estado neurológico, presenta mejoras en el nivel de conciencia, y continúa con desorientación y confusión. Continúa, con el plan integral de rehabilitación interdisciplinario programado al ingreso adaptado a su estado clínico, incluyendo Kinesiología Respiratoria, Kinesiología Motora, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología y Neuropsicología, con buena tolerancia".

"En plan de cumplir con los objetivos planteados por el Servicio de Kinesiología Respiratoria, el paciente, se encuentra en periodo de adaptación a la oclusión de la cánula de traqueotomía", concluyó.

Parte médico Jorge Lanata El parte médico de Jorge Lanata. Redes sociales

El furibundo mensaje de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata

La esposa de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, cargó contra las hijas del conductor luego de que pidieran un "bozal legal" para que se prohíba a los medios de comunicación publicar información sobre la salud del periodista, que luego la Justicia dispuso levantar.

En su cuenta de la red social Instagram, Marcovecchio aseguró que el bozal legal había sido solicitado por las hijas de Lanata, llamadas Lola y Bárbara: "La jueza ha levantado el bozal legal que prohibía a los medios de comunicación hablar de Jorge. Bozal que solicitaron sus hijas, no yo. Yo jamás hubiera solicitado una medida que fuera en contra de lo que Jorge pregona y defiende cada día como periodista".

"Espero que todos aquellos que me adjudicaron infamemente la petición del bozal tengan la nobleza de retractarse", agregó en esta línea. Luego, publicó la imagen de un escrito y expresó que fue presentado por Lola y Bárbara Lanata: "Así fue como las hijas de Jorge solicitaron el bozal legal que muchos medios y colegas de mi marido me adjudicaron a mí".

Por último, apuntó hacia el objetivo con el que contaba la medida judicial: "El bozal legal pedido por las hijas de Jorge sólo buscaba impedir que me defendiera de las mendaces acusaciones en mi contra. Yo no pedí un bozal legal. Lo pidieron sus hijas. Yo no pedí una determinación de capacidad de Jorge. Lo pidieron sus hijas. Yo jamás traicionaría la voluntad de mi marido".