Jorge Lanata fue dado de alta tras ser internado por un problema respiratorio

La explicación la dio la periodista Alejandra Peñalva con Luis Majul y contó que tuvo una insuficiencia respiratoria. “Está completando una batería de estudios para determinar el origen del problema y el tratamiento a seguir, si requiere tratamiento antibiótico, y cuánto se va a prolongar la internación".

El alta fue confirmada por el periodista Pablo Montagna en su cuenta de X: "Dos días de reposo y viernes vuelve a conducir Lanata Sin Filtro por Radio Mitre".

La preocupación por la salud de Jorge Lanata

Hace apenas un mes, en las redes se viralizó un un video del conductor durante la transmisión de su programa, y que despertó ciertas inquietudes acerca de su salud. En medio de ese panorama, el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América).

Tras ello cuestionó las intenciones detrás de la difusión de dicho material y aseguró que el video no refleja una situación real de sufrir algún malestar mientras se encontraba al aire: “No me pasó nada. Eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al carajo todos”.