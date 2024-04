Internaron nuevamente al periodista Jorge Lanata

Por su parte, desde el programa Socios del Espectáculos, a la vez que destacaron que el periodista, luego de un pedido por parte de su médico de cabecera, se internó por sus propios medios en la citada clínica después de sentirse mal al final de su programa del viernes pasado.

“Un Lanata que en ahora tiene una hora menos en el programa y nunca se explicó bien por qué, aunque muchos dicen que tiene que ver los problemas en su salud y la resistencia”, señaló el conductor Hernán Pallares.

Y agregó: “Vamos a decir una cosa, muchas de las veces sus propios compañeros no saben lo que está pasando con Lanata, porque el círculo íntimo del periodista no quieren contar la realidad. Ojalá sea una cuestión más de rutina y breve”.

La preocupación por la salud de Jorge Lanata

Hace apenas un mes, en las redes se viralizó un un video del conductor durante la transmisión de su programa, y que despertó ciertas inquietudes acerca de su salud. En medio de ese panorama, el propio Lanata aclaró la situación en una entrevista concedida a LAM (América).

“Todo el mundo dice ´cuiden a Lanata, qué le pasa a Lanata’, contame vos”, expresó Ángel de Brito sobre las voces que se alzaron al momento de viralizarse esas imágenes, ante lo que, sin dudar, el entrevistado destacó: “Me encanta porque el video apareció por todos los medios K juntos. Los medios K desearon que me muriera hasta hoy y ahora se preocupan por mí, son divinos los tipos”.

Tras ello cuestionó las intenciones detrás de la difusión de dicho material y aseguró que el video no refleja una situación real de sufrir algún malestar mientras se encontraba al aire: “No me pasó nada. Eso es un editing de situaciones que a mí me agarraron con cara de que me estaba durmiendo. No me puedo dormir en el programa porque soy el único boludo que habla cuatro horas. Si me duermo, dejan de hablar y hay silencio, ¿me entendés? O sea que nada, es una estupidez, pero me llama la atención eso, que los tipos durante años se pasan diciendo ‘que se muera’ y ahora es que ‘uy, me preocupa la salud’. Váyanse al carajo todos”.