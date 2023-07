Joan Sprei reivindica la búsqueda del músico: "La industria es agotadora"

Joan Sprei es un músico completo: canta, compone, produce y toca varios instrumentos. Nació en Lanús y, por herencia, se convirtió en hincha de Banfield. "Los invité para que conozcan de dónde vengo. Viví siempre en el sur del Gran Buenos Aires. Si bien crecí en Lanús pasé mucho tiempo de mi vida en este estadio. Ojalá yo fuera igual de fino y hermoso que este estadio. Soy tercera generación de hinchas, me lo impusieron, no había otra opción. Hoy lo elijo", confiesa.

Artista siempre fue ecléctico, no pudo decidir y optar por un género musical y por eso a lo largo de su carrera fluctuó de estilo en estilo. "Soy un busca de la música, siempre la música fue una pasión. De chiquito tocaba la batería y más de grande me encontré con la computadora y sus posibilidades, empecé a producir música electrónica y cuando empezó el boom de la música urbana en Argentina, 2016 más o menos, me involucré muchísimo con ese movimiento", relató en diálogo con C5N .

"Terminé cantando, armando grupos, componiendo canciones para otros, haciendo música para televisión y no sé para dónde me llevará esta carrera. De chico empecé escuchando Soda Stereo, Charly García, Fito Páez. En la adolescencia descubrí el punk. Acá en Zona Sur sonaba mucho Dos Minutos, Flema, Cadena Perpetua, bandas de hardcore como Shai, la Eterna Inocencia, Smitten... Y mi curiosidad me llevó por el underground", agregó.

Siempre con curiosidad por incursionar en otros géneros, "en los 2000 escuchaba hip hop y acá ni siquiera existían las batallas de freestyle, no había dónde expresar eso. Cuando en Argentina se creó un contexto para poder hacer esa música yo me empecé a soltar. Gracias a las puertas que me había abierto con el rock pude "meterme" en la música urbana y hacerme mi lugarcito".

En el caso de Joan, dejar su carrera en manos de la industria musical en serie no es una opción, en esa búsqueda "no me obligo a tener una sobreproducción de material, me concentro en momentos donde siento que está la inspiración a flote y épocas en las que sé que tengo que generar material. Pero también trato de relajar y, por ejemplo, viajar no solo cuando voy a tocar. Porque cuando vas a tocar solo conocés el lugar, el hotel y un lugar para comer. Está bueno tomarse la revancha de conocer distintos lugares".

De todos modos admite que "es una carrera que te exige y hay que tener disciplina. La industria es agotadora, vos empezás en esto porque te sentís artista y tenés ganas de hacerlo con el corazón. Cuando se convierte en un trabajo y la música pasa a ser una mercancía que está en una góndola, las cosas cambian. Yo lo expresé varias veces en mis redes, es como lo que le pasó a La Joaqui o L-Gante... no sé qué es lo que quiero para mí porque está buenísimo tener trabajo, pero es un ruido que no se apaga nunca. Intento tener una vida más tranquila ahora".

El hecho de volcarse a la música urbana forzó a Sprei a probar la herramienta que atemoriza a todo rockero: el autotune. Pero, a diferencia de lo que se creería, el artista no renegó con este efecto vocal. "A mí me encanta, me parece que es una guerra perdida ir en su contra. Soy parte de una generación bisagra entre los chicos de 20 y mis amigos de 40, que eran quienes me convocaron en las bandas de rock. Entiendo las dos posturas, al rockero no le gusta porque no hay forma de usar esa herramienta en las melodías, y a los traperos les encanta porque es el sonido de Travis Scott. Siempre en general las cosas nuevas son miradas con odio, desconocimiento y desconfianza. Después con el tiempo se instalan".