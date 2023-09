Jey Mammon planea volver a la televisión pero algo se lo impide: todos los detalles

Luego de ir a los Martin Fierro y hacerse presente en una de las mesas con sus compañeros de ciclo a pesar de no haber estado invitado y despertar polémica, el humorista habría tomado una drástica decisión, la que implicaría su regreso a la pantalla chica , según el periodista Ángel de Brito.

En redes sociales, el presentador de LAM advirtió que Mammon tiene ganas de volver a la tevé pero que aún tiene tiene contrato con Telefe hasta diciembre de este año, por lo que su vuelta a la pantalla podría ser recién el próximo año, en caso de que alguna productora lo considere para su programación.

jey mammon

Jey Mammon ratificó la denuncia contra Lucas Benvenuto por calumnias e injurias

Jey Mammon, tras haber asistido a la ceremonia de los Martín Fierro, se presentó ante la Justicia para ratificar la denuncia por calumnias e injurias contra Lucas Benvenuto, quien lo había acusado por presunto abuso sexual.

Al salir de Tribunales y acompañado de su abogado, habló con la prensa y declaró: "Tengo todas las pruebas para demostrar que no violé a un nene de 14 años, ni a una persona de 18, de 20 o de 50; tampoco drogué ni alcoholicé a nadie". El actor también reveló que hubo intentos previos de mediación extrajudicial para abordar el tema con Lucas.

Lucas Benvenuto Jey Mammon Captura TV

La causa en cuestión se cerró debido a la prescripción de los hechos, pero Mammon decidió ratificar la denuncia con el objetivo de presentar todas las pruebas que respaldan su versión. "No soy partidario de que baje la espuma y de que nos olvidemos. Para mí es importante que no nos olvidemos de que los hechos no pasaron. Hubo una relación que existió con Lucas cuando él prácticamente tenía 17 años hasta los 25. Fue una relación consentida. Hay pruebas, mensajes, audios, testigos", afirmó el artista.

El actor manifestó su deseo de que se haga justicia y de que las pruebas presentadas sean consideradas de manera objetiva en el proceso judicial.