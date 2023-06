Jésica Cirio reveló qué cirugía estética se hace todos los años

Luego, la conductora de la Peña de Morfi se adentró en la parte física de la operación y detalló: “Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer y a mejorar la piel”.

Además, agregó: “Me la hago una vez por año porque así como hay que cuidarse por fuera, también hay que cuidarse por dentro”.

Jesica Cirio Instagram

Stefy Xipolitakis se solidarizó con Silvina Luna: "Tenemos una bomba en nuestro cuerpo"

La mediática Stefy Xipolitakis se refirió al preocupante estado de salud de Silvina Luna, quien continúa internada en terapia intensiva debido a las complicaciones que sufre a raíz de que el cirujano Aníbal Lotocki le inyectara metacrilato en el cuerpo en el 2011.

Xipolitakis, Luna, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi denunciaron al médico por mala praxis y este resultó condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión por lesiones graves y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28. Hubo otras famosas, como Andrea Ghidone y Virginia Gallardo, que no lo llevaron a la Justicia pero si tuvieron una mala experiencia con el cirujano.

"Hola a todos, cómo están, no estoy en la Argentina por temas laborales", contó en un video que subió a su cuenta de Instagram. “Me estuvieron llamando de diferentes medios, no es que no quise atender por creerme mil ni por nada. Es un tema delicado que obviamente me compete a mí”, explicó.

Stefy Xipolitakis Silvina Luna

“Le deseo una pronta recuperación a Silvina... A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo mismo que le pasa a Silvina, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”, comentó muy sensibilizada.

En ese sentido, la hermana de Vicky contó cómo vive hoy luego de la experiencia que la marcó para toda la vida. “Pasé muchos años haciendo terapia para hablarlo y para que no me haga peor de lo que uno ya lo está llevando. Por eso lo expreso por acá y no lo contestó individual, porque es una forma de cuidar mi psiquis, seguir con mi música, con mis momentos lindos en donde fluya mi energía”.

“Las cosas están en la justicia, lamento profundamente lo que le está pasando a Silvina, le mandamos mucha luz, justicia”, finalizó.