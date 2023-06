Andrea Ghidone, otra víctima de Lotocki: "No quise publicitar a un asesino"

Embed

En el detalle de sus encuentros con el profesional, la modelo destacó que "operaba en una pieza de un departamento", ubicado en el centro porteño que usaba como quirófano, en las avenidas Córdoba y 9 de Julio. "Vi personas bellísimas destruirles el cuerpo... En ese momento nadie me creía y me dijeron de todo", se explayó la artista.

Ghidone reflexionó que "nosotros no sabíamos que no era cirujano plástico", y aseguró: "Llegué ahí por una colega, su pareja de ese momento, Pamela Sosa, a quien llevé a la Justicia porque lo defendía y desmintió todo lo que yo denuncié y ella lo sabía".

Además reconoció que "me hizo una operación en los ojos" en relación a unas "bolsas" que ella tenía en los ojos y remarcó: "Tuve una infección y obviamente me tuve que hacer ver por otros profesionales... No recuerdo que me dijo en ese momento pero no se hizo cargo".

En su relato resaltó que "cuando me hice ver por otro profesional me dijeron que Lotocki no era cirujano plástico", cuando explicó lo que le había pasado tras la operación estética en la cara.