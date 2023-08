Jésica Cirio envuelta en un escándalo por una supuesta amenaza a una periodista

Ante el cuestionamiento del cronista sobre su situación amorosa actual, Cirio respondió que "estoy sola, disfrutando mucho de mi hija, adaptándome a todos los cambios, mudanza". Sin embargo, en palabras de la modelo todavía no tiene "ganas" de enamorarse por el momento.

Jesica Cirio Redes sociales

En esta línea, desde el programa le consultaron sobre si estaba al tanto de los dichos de Berardi y, sobre los supuestos mensajes que le habría enviado, a lo que fue contundente con su respuesta: "Nada, absolutamente nada. No voy a hablar del tema".

Desde el piso de Mañanísima, al ver la entrevista, Estefi Berardi remarcó que "esta bien si no quiso hablar. Yo sigo esperando que me pida disculpas, quiero pensar que la agarré en un mal día y se arrepiente de las barbaridades que dijo. Puede ser en privado o espero que si me la cruzo algún día me pida disculpas".

Estefi Berardi reveló si volvería a trabajar con Ángel de Brito tras su salida de LAM y fue contundente

La modelo Estefanía Berardi reveló si volvería a trabajar con el conductor Ángel de Brito después de su salida del programa LAM en medio de la sorpresa de algunos y de varios rumores.

"Nadie me despidió, me voy feliz. Se vienen nuevos desafíos. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien en Mandarina, la productora, y siempre me sentí súper cómoda", había aclarado Berardi luego de que se haya confirmado que no iba a continuar en el programa emitido por América TV.

Estefi Berardi y Ángel de Brito

Frente a esta situación, surgió la incertidumbre entre los seguidores de Berardi y de LAM por el presente de la relación de la panelista de 32 años con De Brito, quien encabeza el programa sobre información especializada en el espectáculo.

Debido a este motivo, un usuario de Instagram le preguntó a la modelo si trabajaría nuevamente con el conductor. "Volverías a trabajar con Ángel de Brito en algún proyecto?", fue la consulta de un user de la red social, que de esta manera buscó indagar por la postura de Berardi, quien respondió y aclaró: "Obvio, siempre. Él me dio una re oportunidad y crecí un montón".