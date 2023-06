Jesica Cirio contó la noticia más esperada por los fanáticos de La Peña de Morfi

Tras ello, Jesica Cirio se acercó hasta el cocinero y se sumó al descargo, comenzando por expresar: "No solo que no te vas, sino que La Peña no termina, porque nos están difamando en varios medios que terminamos. Señores no compren eso, esas noticias que no son reales". Además, afirmó que el programa sigue en marcha y que todos los integrantes continúan comprometidos con su trabajo.

Por otro lado, la conductora de La Peña de Morfi señaló: "Hacemos el programa con mucho esfuerzo, nadie se va. No entiendo por qué esta difamación hacia nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".