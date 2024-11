Isabel Macedo sufrió un terrible accidente en los ensayos de Margarita: mostró las heridas en su rostro

"Hablé con Isabel Macedo y me dijo que se pegó un susto bárbaro y que ya se está recuperando", agregó. Pero luego usó sus redes sociales porque uno de los rumores era que se había fracturado la nariz por la magnitud del golpe.

Embed Isabel Macedo sufrió un fuerte accidente mientras ensayaba en Margarita.



En sus redes sociales, se mostró con un hematoma en el ojo y una lastimadura en la nariz.

“Es verdad, pero no me rompí la nariz. Sí me la lastimé, me golpee un poco bastante”, explicó la actriz. pic.twitter.com/DGpM9hZg13 — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 15, 2024

En el video indicó: "Leí por ahí que están todos muy preocupados porque me golpeé en los ensayos. Es verdad, pero no me rompí la nariz. Sí me la lastimé y me golpeé un poco bastante. Ahora me está bajando el golpe. Tengo hinchado y todo, me duele, puedo abrir el ojo. No me rompí la nariz, solo estoy muy hinchada y dolorida, pero... ¡Vamoooooos!”.

¿Vuelve Chiquititas? El enigmático video que ilusiona a los fans a 23 años de su final

elenco juvenil de la serie Chiquititas se reunió, compartió un enigmático video y confirmaron que van a estar al frente de un proyecto llamado Volver al hogar, el cual no se sabe si será una producción televisiva o teatral.

En el video, se puede observar a los actores Diego García, Santiago Stieben, Diego Mesaglio, Alfonso Burgos, Sofía Recondo, Daniella Mastricchio, Jimena Piccolo, Georgina Mollo y Solange Verina. De esta manera, no incluyeron a ninguno de los protagonistas "adultos", por lo que los fans celebraron esta reunión "real" de Chiquititas.

Durante el clip viral, expresaron diferentes palabras de asombro y terminaron por confirmar su regreso con este enigmático proyecto llamado Volver al hogar. Hasta el momento no hay mucha información, aunque lo más factible es que se trate de una obra de teatro para homenajear la tira que se emitió entre 1995 y 2001.

Embed View this post on Instagram A post shared by Bar Rimoni (@bar.rimoni)

Horas después de la viralización de este video, se creó el usuario @volveralhogarok en Instagram y compartieron una imagen de todos los mencionados pero abrazados. Con esto, escribieron: "Nos estamos preparando para volver a estar juntos y queremos que vos seas parte de este reencuentro. Es momento de volver al hogar. Vos... ¿Estás listo? 2025".

Así, confirmaron que los protagonistas juveniles ausentes son: Nadia di Cello, Camila Bordonaba, Ezequiel Castaño, Guillermo Santa Cruz, Nicolás Goldschmidt, Celeste Cid, Benjamín Rojas, Sebastián Francini, Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Cristián Belgrano, Agustín "Cachete" Sierra, Natalia Melcon, Milagros Flores y Federico Barón.