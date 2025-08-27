Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud Desde el entorno de la artista María Antonieta de las Nieves revelaron que sufre severos problemas neurológicos y tuvo que ser hospitalizada. La actriz, reconocida por el personaje que interpretó en El Chavo del 8, utilizó sus redes sociales para comunicarse los fanáticos.







Internaron de urgencia a la Chilindrina. Redes sociales

María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, tuvo que ser internada de urgencia en las últimas horas luego de sufrir un grave episodio que puso en riesgo su salud, pero utilizó sus redes sociales para confirmar que ya se encuentra en su domicilio y que está bien.

Una de las amigas habló con los medios mexicanos y, sin revelar su nombre, indicó: “El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad".

En el medio TVNotas agregó: "Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva".

Ante esa información, la familia dio explicaciones al respecto y la hija de María Antonieta, Verónica Fernández, confirmó que “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien".

Embed - Ma Antonieta de las Nieves on Instagram: "Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios " View this post on Instagram A post shared by Ma Antonieta de las Nieves (@lachilindrina_oficial) "Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, expresó.

Por su parte, la Chilindrina habló en un video de Instagram y sacó dudas: “¿Qué tal, amigos? Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer". En el video se puede ver un reloj con la fecha del martes.