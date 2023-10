Lanata, mano a mano con Jorge Rial: "Milei habló contra la casta y después se alió con la casta"

En la charla, Lanata cargó contra Milei debido a sus cuestionamientos a la casta y luego, advirtió que el libertario se alió a ella: "Yo coincido con la idea de casta y cualquier persona normal también porque los políticos son una casta. Cada vez tienen menos que ver con la gente. Milei la caga en parte con lo de los órganos, la dolarización, con los que tiene alrededor. No podés hablar en contra de la casta y después aliarte a ella. No lo votaría".

En tanto, el conductor de Periodismo para Todos opinó que desde Juntos por el Cambio hubo un error en formar alianzas tempranamente, tras la derrota de la excandidata presidencial Patricia Bullrich. "Todo el mundo se apresuró a discutir alianzas, cargos o lo que sea. Hay tiempo. Después de una derrota lo mejor que se puede hacer es tomarse un tiempo para ver por qué perdiste y no tomar las cosas con tanto dramatismo", marcó.

Luego, señaló que el expresidente tiene varias similitudes con el candidato presidencial por La Libertad Avanza: "Macri coincide con gran parte de las propuestas de Milei, eso no me parece ni bien ni mal. Yo no coincido con Milei pero no me parece mal que él coincida. Lo que le puedo criticar es el haberse ido y a la vez estando. No creo que Macri hubiese sido un mejor candidato".

Por otra parte, habló sobre el postulante presidencial Sergio Massa y manifestó que no es kirchnerista, sino peronista. "Massa es un muy buen candidato porque teniendo 140% de inflación, la mitad de pobres en la Argentina, tiene los números que tiene y la gente separa la gestión de la persona. Hoy, Massa es el presidente. Massa es peronista, no kirchnerista. Hay muchas cosas del kirchnerismo que Massa no comparte", describió.

Jorge Lanata, sobre Cristina Kirchner: "Es una persona y dirigente muy inteligente"

En otro fragmento de la entrevista con Argenzuela, por C5N, el periodista Jorge Lanata habló sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner y analizó su vínculo con Sergio Massa: "A Cristina la veo más en el sur que acá, ella no tiene una relación conflictiva con Massa, sino un buen diálogo, imagino que eso se va a mantener. Massa y Cristina es la relación de dos iguales, no de una madre con un hijo".

"Cristina de a poco se está retirando de la política, está ilusionada con la política pero también la veo un poco decepcionada o cansada. Es una persona y dirigente muy inteligente", agregó en tal sentido.

Luego, definió el rol del ministro de Economía: "Queda como el jefe del peronismo y así, no me imagino a Cristina influyendo demasiado. Massa no es Alberto. Massa es lo más parecido a Néstor como político que yo vi en los últimos años, es un tipo muy atento al tema de los medios, tiene mucho contacto con gente de medios".

Por último, se refirió al kirchnerismo: "Estamos en el comienzo del final del kirchnerismo porque Cristina no tuvo herederos, de hecho Máximo no lo es, Kicillof no lo es y Wado menos. Con el tiempo se va a ir extinguiendo. El peronismo en ese sentido es como una fuerza militar porque se ordena abajo de una persona de forma vertical".