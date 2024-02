Inesperada predicción sobre el próximo eliminado de Gran Hermano 2023: ¿quién sigue?

Desde la primera semana de Gran Hermano 2023, se hizo viral una imagen en la que los participantes estaban sentados de una forma particular. Con el pasar de las galas de eliminación, se fueron en el orden que aparecían allí y las especulaciones tomaron dimensiones inimaginadas .

A través de X (ex Twitter), la usuaria @yaaninagarcia señaló: "Recién me di cuenta que Manzana estaba primero, si algo nos enseñó Destino Final es que si te salteas la muerte, al final vuelve a buscarte... ¡Ojo!". Esta publicación obtuvo más de 21 mil me gustas y casi 400 mil visualizaciones, por lo que la teoría fue viral.

Predicción novena eliminación Gran Hermano 2023 Aseguran que Manzana será el noveno eliminado. X (ex Twitter)

Así, el público parece que se cansó del tucumano y apuntarían a votarlo a él ahora que quedó en la extensa placa de ocho nominados. La decisión de Martín Ku como líder semanal será muy importante para definir quién será el próximo eliminado, ya que si salva a Juliana Scaglione, es muy factible que Manzana se vaya.

Denisse reveló quién será el próximo eliminado de Gran Hermano: "Los caracoles afuera..."

La séptima eliminada de Gran Hermano 2023, Denisse González, decidió distanciarse del grupo que formó en la casa y reveló que quiere a dos participantes fuera.