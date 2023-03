Impensada guerra en Gran Hermano: le video que confirma que Valentina no soporta a Julieta

https://twitter.com/nom0leste/status/1631142144164372481 EL ABRAZO DE MARCOS, JULIETA Y VALENTINA, NO SOPORTEpic.twitter.com/dHL2JF6mxP — feli (@nom0leste) March 2, 2023

Esto no tuvo repercusiones, pero sucede que Valentina está enterada de todo el shippeo que existe entre ambos desde afuera por diferentes acercamientos. La teoría que manejan en las redes sociales es que no se dio cuenta, pero otros acusan de que está celosa y no quiere que intervengan.

Por otra parte, luego de ganar el liderazgo de la semana gracias a su hermana, el salteño debe definir a quién salva de la placa de nominados que está compuesta por Julieta, Romina, Camila y Lucila la Tora, para cuando lo haga, estará presente Valentina y podría verse la molestia en sus facciones si es que elije sacar a Julieta.

Gran Hermano 2022: Marcos tiene en sus manos la eliminación de un popular participante

La casa volvió a la normalidad luego de la experiencia de los familiares y los participantes de Gran Hermano nominaron, pero como Marcos ganó el liderazgo gracias a su hermana, será él quien salve a una de las jugadoras que quedó en placa. Esto podría definir la nueva eliminada por decisión de la gente.

Por decisión de los integrantes, Lucila la Tora, Julieta, Romina y Camila quedaron nominadas. A pesar de que el restante, Nacho, también recibió un voto, no fue suficiente para que quede en placa. Esto

Como Marcos nominó a Lucila y también a Camila, con motivos de que quedan pocos en la casa, a pesar de tener buena relación con cada uno de los que quedan, podría optar por salvar a Romina o Julieta. La diferencia principal está en que ya votó a la exdiputada en otra oportunidad y a la modelo nunca.