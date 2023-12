Iliana Calabró disfrutó de la playa con una microbikini que es furor para el verano

La actriz se encuentra en Brasil esperando el inicio de la temporada en el teatro. Sorprendió a sus seguidores con su look.

La ex vedette se encuentra esperando el inicio de la temporada de verano en Mar del Plata, por lo que hasta mientras pasea junto a su familia por las playas de Brasil. La actriz de 57 años compartió un video en donde se pueden ver algunas postales de una tarde bajo el sol. En estas imágenes lució una microbikini de dos piezas que contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables en los costados de la cadera, las cuales combinó con un sombrero y unas gafas de sol.

iliana calabro microbikini Instagram

“Camino a @perdida.mente.ok. Cargando pilas para la temporada y el regreso a Mar del Plata. Ciudad colmada de #recuerdos inolvidables”, escribió en la publicación. Además, promocionó su obra “Perdida Mente”, que protagonizará junto a Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Emilia Mazer, Mirta Wons, bajo la dirección de José María Muscari.

iliana calabro microbikini Instagram

Elizabeth Hurley disfrutó de la pileta con una microbikini roja que causó furor

Elizabeth Hurley vistió una microbikini roja y marcó tendencia con su look. La actriz llamó la atención de sus seguidores con un reel en Instagram, en donde lució un traje de baño en una pileta. La modelo se encuentra en Tailandia disfrutando de un viaje, mientras sigue sorprendiendo a sus fans a sus 58 años.

En el video, la modelo se mostró disfrutando del spa en un resort de lujo, el Chiva Som, vistiendo una microbikini roja vibrante de su propia línea de trajes de baño, valorada en aproximadamente u$s176.

La actriz, fiel a su estilo, eligió un conjunto que combina perfectamente con el entorno paradisíaco, añadiendo un toque de glamour a su experiencia de vacaciones. El look contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless de tiro bajo.

Elizabeth Hurley microbikini.png

“La despedida es un dolor tan dulce, glorioso Chiva Som. Volveremos”, escribió en el texto de la publicación. Parte de sus 2.8 millones de seguidores en la plataforma reaccionaron con miles de "me gusta" y comentarios, en donde elogiaron su look y la felicitaron por su viaje. Sin dudas, la actriz es una figura muy querida, con muy buena interacción con sus fans, reafirmando su influencia no sólo en la moda sino también en el mundo digital.

microbikini Elizabeth Hurley Instagram