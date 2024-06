Ian Moche respondió a las despiadadas críticas tras su paso por "Almorzando con Juana"

"Muchos me dijeron que era un maleducado, que era infumable, que tenía que empezar a tomar Rivotril por la ansiedad, que no merecía estar en ese programa" , contó a través de un video en su cuenta de Instagram, y remarcó: "Yo quiero decirles que fue muy difícil para mí estar ahí".

El niño mostró algunos de los hirientes comentarios de internautas que lo atacaron sin piedad. "Imagínense que uno de los desafíos de las personas autistas es poder entender la dinámica de una conversación. O sea, por ejemplo, a veces no entiendo las pausas, necesito un determinado tiempo para explicar las cosas, o las explico de una forma completamente distinta. Y a veces interrumpo porque no puedo terminar una idea", contó.

"Pensemos que era yo el único autista y había otras cinco personas neurotípicas que estaban en esa mesa. Me fue muy difícil la verdad, porque me contradecían o me decían 'pero', o sea, me invalidaban", lamentó.

Ian Moche C5N Ian Moche visitó C5N en octubre de 2023. C5N

"Realmente no era que lo hacía de maleducado. Pero es mi superinterés comunicar, o sea, significa que técnicamente yo voy a hablar de ese tema y voy a hablar mucho", señaló, y remarcó: "Además, los autistas hacemos algo que se llama infodumping, que es una muestra de amor autista, o demostrar que nos gusta un interés. Eso significa hablar mucho de un determinado tema hasta el punto en que muchas veces podemos llegar a agotar, pero realmente yo necesitaba hablar de eso y quería ayudar".

Ian se refirió al duro momento que debió atravesar en la mesa de Juana. "Si se fijan bien, me levanté tres veces a llorar porque sentía que yo estaba mal, que me estaba equivocando, porque todos me invalidaban, y que estaba quedando mal. Y ahora también me está pasando porque mucha gente me está diciendo comentarios espantosos en Instagram", expresó.

"Imagínense que el color, la textura, el olor, todo te impacte y que además cuando recién pones el alimento en la boca, te gusta el sabor, pero sentís arcadas todo el tiempo. Eso es lo que me pasa a mí. Muchas veces con las comidas veo el color, la textura, el sabor, que en realidad no es la fruta, no es la verdura, es la textura... Realmente yo necesitaba mi comida y no es que soy un beneficiado, no es que tengo coronita, no soy un infumable ni un mal educado. Tengo mis necesidades", concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ian (@ianmoche)

Además, el video está acompañado de un texto escrito por los padres del nene, quienes subrayaron que su hijo "no debería estar dando explicaciones pero las da".

"Porque creemos que lo que sucedió es el reflejo de lo atrasado que estamos como sociedad, donde reina el odio; porque creemos que el bullying empieza en casa; porque creemos que Ian se refiere a 'seamos más amigables y empáticos por esta clase de maldad'", aseguraron.

"El mundo para los autistas, para las personas ansiosas, para aquellos que conviven con la hiperactividad, para quienes luchan con su depresión, no está preparado. El mundo actual es hostil y si por parte de cada uno no ponemos de nosotros, esto se va en picada. Comentarios de odio, incitan al odio masivo. Piensen en que podrían ser uno de ustedes, un hijo, un alumno, un nieto, como muchos de quienes comentaron sabemos que son madres, padres, abuelos, profesores", cerraron.

La visita de Ian Moche a C5N: "Quiero una sociedad más amigable"

Embed - IAN MOCHE tiene AUTISMO y QUIERE una SOCIEDAD más AMIGABLE

En octubre de 2023, en la previa de las elecciones presidenciales, Ian visitó C5N, donde contó de sus conversaciones con partidos políticos sobre sobre accesibilidad y educación. "Estamos ahora con la campaña de 'Discapacidad en Agenda' que es estar con todos los políticos. Le escribimos absolutamente a todos los partidos, porque lo que necesitamos es que la discapacidad esté en agenda y así poder hacer una sociedad más amigable. Por eso me reuní con (Sergio) Massa", explicó en Turno Mañana por C5N.

Destacó que "no importa el partido político, porque yo estuve con todo el mundo, con un montón de diputados que me están ayudando del PRO y de Massa. Yo busco hacer una sociedad más amigable, un mundo mejor, y poner muchas propuestas", sostuvo.

En ese sentido, contó que le presentó varias iniciativas relacionadas con la educación al ministro de Economía. "Ahora estamos haciendo la ley de capacitación docente y yo tengo una propuesta sobre el área de autorregulación", detalló Ian.