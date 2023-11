Habló Mariano Cuneo Libarona, abogado de Ricardo Centurión

En una entrevista con el programa Pamela a la tarde, de América, el letrado aseguró que están por presentar una denuncia en contra de Tozzi, y que es un caso de una "viva que quiere plata".

"La denuncia no describe una conducta punible. Tampoco es una mujer que aludió que fue permanentemente hostigada. Al contrario, fue muy feliz mientras duró la relación. Ella amenazó a la novia anterior, hay mails... Hay exigencia de plata, un montón de historias. Ni de lesiones habla en la denuncia. El hecho fue un viernes y el sábado estuvo en lugares públicos con amigas y recién el lunes se le ocurre hacer la denuncia. Es decir, pasaron cosas en el medio. Estamos analizando un caso de violencia de género, estamos analizando un caso de una viva que quiere plata", lanzó.



Sobre la denuncia en contra de la Tozzi, aseguró: "Estamos en eso, pero hasta que no esté presentada no me parece correcto que trascienda, sin que primero intervenga el juez. Yo hace 30 años que trabajo así: primero recurro a la Justicia y después a los medios. Lo que pasa es que escucho cómo están condenando al pobre chico frente a una denuncia que considero indeble, injusta. Entonces a su pedido y el pedido de su representante, trato de defenderlo de la manera más honorable posible. Esto recién empieza y voy a ir a la Justicia. Centurión no se acerca a los medios ni a la chica, no manda mensajes".

Respecto el botón antipánico que obtuvo Tozzi, Cuneo Libarona respondió: "Eso es de cajón, inmediatamente en cualquier caso de denuncia se procede de esta naturaleza".