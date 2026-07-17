Antes de la final del Mundial 2026, Dibu Martínez reveló qué es lo único que le importa: "Vale mucho más que un premio" El arquero de la Selección argentina participó de la conferencia de prensa previa al partido con España, donde analizó el camino recorrido y habló del reconocimiento que más valora en su carrera. "Vamos a tratar de conseguir la cuarta estrella", prometió. Por Agregar C5N en









Emiliano "Dibu" Martínez habló en la previa de la final con España.

Emiliano "Dibu" Martínez participó de la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026, de la que también participaron Lionel Messi y Lionel Scaloni, y reveló cuál es el reconocimiento que más le importa de cara al partido clave ante España: "Vale mucho más que un premio".

Al recordar la victoria sobre Inglaterra que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a una nueva definición mundialista, el arquero no ocultó su emoción y aseguró: "Con Inglaterra fue el segundo partido que más disfruté en mi carrera". Luego agregó: "Veo los festejos en Argentina y, si bien es muy difícil lograr la cuarta estrella, vamos a tratar de conseguirla".

De cara al choque con España, Martínez remarcó que el margen para equivocarse será mínimo y destacó el conocimiento que existe entre ambos seleccionados. "Los conocemos y ellos no conocen a nosotros. El margen de error en la final del mundo es muy chico", afirmó durante el encuentro con la prensa.

En uno de los momentos más emotivos de la conferencia, el marplatense recordó que representar a la Argentina fue el objetivo que persiguió desde muy chico. "Como hincha, veía a la Selección y lloraba como cuando estoy en el arco. Siempre fui un fanático de la Selección", expresó.

"MI CABEZA SIEMPRE FUE SER EL ARQUERO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA"



El Dibu Martínez y su sueño cumplido de defender el arco de la Albiceleste en un #MundialEnDSPORTS.#PuedePasar#FIFAWorldCup pic.twitter.com/G4OhKr6wTE — DSPORTS (@DSports) July 17, 2026