"Guardianes de la galaxia Vol. 3": una historia inesperada y una película con corazón

Pasó mucha agua abajo del puente desde ese momento: el estreno del Volumen 2, que no se sintió tan fresco como el film del 2014 y no tenía muchas excusas sólidas para ser recordada , pero fue la presentación de Baby Groot. Luego despidieron a James Gunn de Disney, este se fue a trabajar a DC / Warner, dejó dos éxitos y llegó el momento de volver a Marvel. Un especial de navidad con Kevin Bacon fue el primer producto y ahora la última pieza de los Guardianes de la galaxia que le da un cierre no solo a la trilogía sino a la relación del director con la empresa.

La buena noticia es que el Volumen 3 ya está en los cines argentinos y es la mejor película de Marvel en mucho tiempo. Posiblemente desde Spider-Man: sin regreso a casa. La última entrega de Guardianes de la galaxia se presentó como un film de despedida desde el tráiler, lleno de nostalgia y que sorpresivamente no se iba a centrar en Star-Lord / Peter Quill, sino en Rocket, el personaje que interpreta Bradley Cooper, este mapache super inteligente y con una fuerte fascinación por las armas. Además, villanos a la altura de las circunstancias como Adam Warlock (Will Poulter) y el Alto evolucionario (Chukwudi Iwuji), y un buen grupo de personajes que se fueron sumando en las distintas películas, especiales y los grandes eventos de Marvel como los films de Avengers.



Esta tercera entrega repite la fórmula de sus anteriores episodios: tienen altos niveles de acción (hay una escena que definitivamente podría ser considerada la mejor de la trilogía) y diversión, y siempre, en el centro, estos personajes con grandes problemas de convivencia pero que deciden llamarse así mismo familia. Pero la novedad es que sube la vara en su despedida con buenos y logrados momentos de emoción. Por fin un film de Marvel se anima no solo a ir más allá en la libertad creativa de uno de sus autores, sino que se involucra en temas más pesados como las pérdidas, el pasado de algunos personaje, bastante dramáticos y oscuros, y logra mezclar todo eso y sacar una divertida película de 150 minutos (donde posiblemente le sobren algunas escenas) con personajes que te empujan a involucrarte con sus historias, algo que no pasaba hace rato en Marvel.

Y no sería Guardianes de la galaxia sin una cuidada selección de canciones directamente relacionadas al protagonista terrícola y sus orígenes, y que el director lo convirtió en una marca fundamental de sus películas. Esta vez centrada en los 2000 con canciones de Radiohead, Beastie Boys, Florence + The Machine, Faith No More y muchos más.



Con más para celebrar que lamentarse, Guardianes de la galaxia Volumen 3 recupera un poco del espíritu de la primera saga de películas del MCU y deja atrás los últimos tres largometrajes que no fueron bien recibidos por la crítica y con un rendimiento bastante flojo en taquilla. Posiblemente todas estas virtudes que resaltan de la película, lo convirtieron a James Gunn en el jefe máximo (o uno de los dos responsables) del próximo universo de películas de DC Comics y Warner Bros.