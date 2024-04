Oscar 2018: Greta Gerwig, de Mar del Plata a candidata a mejor directora en 10 años

En 90 años, sólo cinco mujeres fueron nominadas a mejor dirección en los Premios Oscar: Lina Wertmüller por "Pasqualino Settebellezze" (1976), Jane Campion por "The Piano" (1993), Sofia Coppola por "Lost in Translation" (2003) y Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker". Bigelow fue la única que ganó la estatuilla.

En 2018 se suma a la lista Greta Gerwig, quien busca hacer historia como candidata por "Lady Bird" en medio de la explosión de los movimientos "Time’s up" y "Me too" contra el acoso sexual y la discriminación a partir del caso Weinstein.

Diez años atrás, Gerwig trabajaba como actriz en el cine independiente y, con muy poca plata, acompañó a su amigo Barry Jenkins ("Moonlight") al Festival de Cine de Mar del Plata para la presentación de su primera película, "Medicine for Melancholy".

Durante esa década, la directora de "Lady Bird" estudió dramaturgia y actuó en producciones independientes como "LOL", "Baghead" y "The House of the Devil". En tanto, su faceta como coguionista comenzó con "Hannah Takes the Stairs" y "Nights and Weekends".

Su mayor exposición llegó con "Greenberg", de Noah Baumbach, película que le abrió las puertas a films como "A Roma con amor", de Woody Allen; "20th Century Women", de Mike Mills; "Jackie", de Pablo Larraín, y "Maggie's Plan", de Rebecca Miller.

En 2017, Greta escribió y dirigió "Lady Bird", película que cuenta la historia de una adolescente (Saoirse Ronan) que se muda al norte de California en 2002 para cursar el último año del secundario. Las relaciones amorosas y con su madre marcan el rumbo de su vida y sus primeras decisiones en el mundo adulto.

"'Lady Bird' no es autobiográfica, pero sí muy cercana".

"Aunque no es literalmente autobiográfica, hay una verdad emocional central que resuena conmigo", confesó Gerwig en una entrevista a The Guardian, aunque aclaró que si bien "no es que me hayan pasado esas cosas, sí riman con la verdad. De alguna manera son muy cercanas".

La película no sólo cuenta con la nominación de Gerwig, sino que también es candidata por mejor película, mejor guión original, mejor actriz (Saoirse Ronan ) y mejor actriz de reparto (Laurie Metcalf).