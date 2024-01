Gran Hermano en vivo: un inesperado grito provocó una fuerte crisis en Catalina

Catalina no pudo contener su preocupación tras el grito en su contra.

"¡Conchud*! Gritá más fuerte, cag*n de mierd*. Soret*, te va a re caber. Salgo de acá y te rompo la cara", expresó Furia con toda su bronca acumulada por lo ocurrido en la semana. Por el lado de Catalina, sorprendió su intervención: "Yo escuché eso, o capaz son las ganas que tengo de escuchar eso... ¡Sí, al 9009!".

Embed Gritaron “Catalina te vas” y Furia respondió: “Gritá más fuerte, cagón. Te va a re caber” #GranHermano



( @Nieves__AT)pic.twitter.com/g2xxlsVbHt — fefe (@fedeebongiorno) January 14, 2024

Algunos minutos después, Gorostidi ingresó a la casa y le comentó muy preocupada a Agostina: "¿Por qué me habrán gritado 'Catalina te vas'? No me quiere nadie, bolud*...". Apenas escuchó esto, su compañera de Las Furiosas le dijo que se calle, desestimando que lo que dijo sea así, pero el grito parece haber conseguido lo que quería: desestabilizar a la santafesina.

Embed CATALINA: ¿Por qué me habrán gritado 'catalina te vas'? No me quiere nadie boluda!#GranHermano pic.twitter.com/I5N8656uld — TRONK (@TronkOficial) January 14, 2024

Se filtraron los porcentajes de votos y se conoció la nueva eliminada de Gran Hermano 2023

Telefe decidió que la empresa Telinfor sea la encargada de recibir los votos del público para las eliminaciones de cada domingo en Gran Hermano 2023, pero en esta ocasión se filtró en redes sociales y se generó un escándalo.