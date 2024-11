Gran Hermano perderá una de sus populares panelistas por un increíble motivo: "Una locura"

En diálogo con el programa televisivo LAM, Julieta Poggio reveló: " En el verano no voy a estar como panelista porque voy a estar con mi show Zoom, una locura ". Así, confirmó que la obra Zoom, acercate más volverá para una nueva edición junto a Julián Marín y su hermana Lola, algo que sus seguidores pedían hace varios meses.

De igual manera, no cerró la ventana con respecto a un posible regreso una vez que termine el verano: "Enero y febrero van a ser intensos. Después veremos si me sumo". Vale recordar que Gran Hermano viene de tener su edición más extensa, por lo que no sería para nada raro que vuelva a superar su propio récord y termine en junio o julio de 2025.

Tras confirmarse la salida de Marisa Brel y Julieta Poggio, por ahora el panel de Gran Hermano tendrá a Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Pilar Smith, Lisandro Navarro y Rosina Beltrán. Así, lo más probable es que se sume alguna figura más, ya que perdieron nombres importantes.

Insólito: los participantes de Gran Hermano 2024 tendrán su propio streaming dentro de la casa

El conductor Santiago del Moro reveló que los participantes de Gran Hermano 2024 tendrán su propia sala de streaming y generó un escándalo entre los fans del reality show, ya que esto parece ir en contra de las medidas de aislamiento.